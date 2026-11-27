Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Вероятность распространения оспы обезьян в России исключена. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Оспа обезьян относится к редким вирусным заболеваниям. Она может вызывать потенциальную опасность для людей с ослабленным иммунитетом. Симптомами инфекции являются лихорадка, интоксикация, увеличение лимфатических узлов и сыпь.

Как уточнил Онищенко, оспа обезьян уже закрепилась в человеческой популяции, но в данный момент для заражения необходим очень тесный контакт.

Однако если в будущем инфекция начнет прогрессировать и распространяться преимущественно воздушно-капельным путем, то это станет серьезной проблемой. Поэтому необходимо следить за генетической изменчивостью вируса и при необходимости изготовить специфические средства защиты, заключил академик.

Ранее сообщалось, что два человека были госпитализированы в Санкт-Петербурге с подозрением на оспу обезьян. Пациенты находятся под медицинским наблюдением. Начато санитарно-эпидемиологическое расследование. В рамках этого выявляются контактные лица, также организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий и выдано предписание на дезинфекцию.