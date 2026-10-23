23 октября, 11:35Общество
Онищенко заявил, что в РФ изучат возможность разработки вакцины против вируса Шамонда
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Возможность и необходимость создания вакцины против вируса Шамонда после первого официального случая заражения человека будут изучать в РФ, хотя этот вопрос пока не в приоритете. Об этом сообщил эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН), заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Вопрос прививки, конечно, пока не стоит", – приводит его слова ТАСС.
По словам Онищенко, раньше люди не болели, поэтому о вакцине никто не задумывался. Сейчас будут заниматься тем, можно ли создать такую вакцину и нужно ли это.
Ранее во Франции выявили первый в истории задокументированный случай заражения человека вирусом Шамонда. Пациент с тяжелым иммунодефицитом скончался в начале октября. До этого момента считалось, что вирус Шамонда не передается человеку.
Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов пояснил, что распространение этого вируса в России маловероятно. Он передается через укусы мошек-мокрецов, которые не переносят холод и не могут преодолевать большие расстояния.
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