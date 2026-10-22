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22 октября, 17:03

Общество

ВОЗ предупредила о возможном росте заболеваемости денге и чикунгуньей в Америке

Фото: 123RF.com/marchsirawit

В Америке возможен рост заболеваемости такими лихорадками, как денге и чикунгунья. Эта угроза требует от медицинских служб региона должной подготовки, заявила Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ), выполняющая функции регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, в Южной Америке приближается "пиковый сезон распространения этих заболеваний". Организация рекомендовала медицинским службам готовиться к "возможному росту числа заболевших" и уделить особое внимание укреплению потенциала первичного звена здравоохранения.

ПАОЗ также призвала нарастить эпидемиологический, вирусологический и энтомологический надзор, увеличить диагностические возможности, гарантировать раннее обнаружение болезней и медицинскую помощь в нужный срок. Особо она отметила потребность более активно противодействовать комарам рода Aedes – главным переносчикам денге и чикунгуньи.

Денге – вирусная инфекция, которую переносят комары. Она вызывает острое заболевание с симптомами, похожими на грипп. За 50 лет заболеваемость выросла в 30 раз. По оценкам, сейчас более чем в 100 эндемичных странах ежегодно фиксируется около 50–100 миллионов случаев инфицирования, а риску подвержены почти 4 миллиарда человек.

У чикунгуньи симптомы включают лихорадку, сильную боль в суставах и мышцах, тошноту, усталость, сыпь и отеки суставов. Тяжелое течение и летальный исход встречаются редко – обычно у детей раннего возраста и пожилых людей с сопутствующими заболеваниями.

К середине сентября в регионе Америки насчитывалось 1,69 миллиона случаев с подозрением на денге. Тяжелыми были 3 413 случаев, 571 человек умер. В 2026 году число случаев денге на 58% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, однако специалисты называют ситуацию "неравномерной". В последние недели рост заболеваемости зафиксирован в ряде стран Андского региона, Центральной Америки и Карибского бассейна.

С конца 2025 года, по данным ПАОЗ, передача чикунгуньи усилилась. Вирус снова появился в странах и на территориях, где его циркуляцию не фиксировали несколько лет. К середине сентября в 20 государствах было зарегистрировано 213 919 случаев с подозрением на чикунгунью. Лабораторно подтвержден 78 481 случай, 88 человек скончались.

Ранее французские власти сообщили о первом зарегистрированном случае заражения человека вирусом Шамонда, который ранее не считался способным передаваться людям.

Шамонда относится к группе буньявирусов и известен с середины 1960-х годов. Обычно он вызывает заболевания у крупного и мелкого рогатого скота, при этом болезнь, как правило, не приводит к смерти животных.

Однако вероятность дальнейшего распространения вируса Шамонда среди людей крайне мала, поэтому оснований опасаться эпидемии нет. Главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил: у заболевшего был иммунодефицит, на фоне которого развилась инфекция, приведшая к смерти. Вирусолог подчеркнул, что речь идет о редком совпадении обстоятельств, поэтому вероятность передачи инфекции от человека к человеку остается низкой.

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