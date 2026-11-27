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Владимиру Путину доверяют 77,2% опрошенных граждан России. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра ВЦИОМ.

Опрос проходил с 16 по 22 ноября. В нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

Деятельность главы государства одобряют 72,3% респондентов. Работу правительства положительно оценивают 47,2% опрошенных, деятельность премьер-министра страны Михаила Мишустина – 48,1%. Доверяют Мишустину 58,5% участников опроса.

Среди руководителей парламентских партий самый высокий уровень доверия у председателя КПРФ Геннадия Зюганова – 36,5%. Лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову доверяют 28,6%, главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 21,8%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву – 14,1%.

Поддержка "Единой России" составила 33,8%, КПРФ – 13,6%, ЛДПР – 10,1%, "Новых людей" – 8,8%, "Справедливой России" – 4,5%.

Ранее опрос показал, что 80% россиян считают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров. Еще 71% граждан указали, что глава государства сделал страну сильнее. 69% респондентов отметили, что благодаря президенту с Россией стали больше считаться на мировой арене.

