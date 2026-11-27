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В Гольянове капитально отремонтируют три жилых дома: проекты капремонта согласовала Мосгосэкспертиза. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Речь идет о зданиях 1978–1991 годов постройки на Уссурийской улице (дом 4) и на Байкальской улице (дом 12, корпуса 1 и 2).

"Согласно документации, во всех зданиях предусмотрены обновление фасадов, входных групп и лоджий, а также замена дверей и окон. Кроме того, проекты содержат индивидуальные списки работ для каждого объекта", – рассказал Щербаков.

Наружные стены и цоколи расчистят от загрязнений и старой краски, выровняют, местами обработают бактерицидным препаратом, утеплят и выполнят финишную декоративную отделку. Кроме того, отремонтируют приямки, плиты и экраны лоджий, обновят стены, крыльца и козырьки входных групп. В подъездах и технических помещениях поставят новые двери, а в местах общего пользования – окна и витражные блоки.

В домах на Байкальской улице дополнительно модернизируют инженерные коммуникации: в проекте описаны решения по замене систем электроснабжения, водоснабжения, канализации и мусороудаления.

В здании на Уссурийской улице, помимо этого, приведут в порядок крышу – заменят покрытие кровли, парапеты и надстройки, обновят металлические ограждения и лестницы, установят новые дефлекторы вентиляционных шахт и воронки внутреннего водостока.

Ранее сообщалось, что согласован проект капитального ремонта бывшего доходного дома купца Ивана Коровина в столичном районе Хамовники. Специалисты сохранят декор и оригинальные цвета фасадов. При этом будут проведены ремонт кровли и модернизация инженерных систем, которые улучшат эксплуатационные характеристики дома.

При ремонте фасадов штукатурный слой заменят, стены обработают бактерицидным составом и покрасят по колористическому паспорту. Поврежденные детали демонтируют, сделают отливки из стеклофибробетона по слепкам и установят обратно. Кованые ворота арок и балконные ограждения очистят, скорректируют их геометрию и покрасят.