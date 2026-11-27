Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Рождественская ель на привокзальной площади немецкого Эсслингена стала поводом для споров из-за непривлекательного внешнего вида. У дерева есть проплешины, часть иголок пожелтела, а крона выглядит асимметричной, сообщило издание WELT.

Ель высотой несколько метров подарил городу местный житель. Один из прохожих и вовсе назвал ее самой уродливой в Германии и заявил, что в собственном саду сжег бы такое дерево.

В свою очеред, глава управления зеленых насаждений Эсслингена Маттиас Шайдер согласился, что состояние ели далеко от идеального, однако связал ее внешний вид с изменением климата. По его словам, ели хорошо растут преимущественно в высокогорных районах, тогда как в низинах страдают от климатических изменений.

Убирать дерево из-за недовольства горожан не планируют. Шайдер отметил, что вечером при подсветке ель выглядит замечательно, а большинство посетителей рождественской ярмарки приходят именно в это время.

Похожая история произошла в немецком Балингене. Там ель, установленную на рыночной площади к рождественской ярмарке, демонтировали, поскольку она не соответствовала визуальным представлениям города.

Ранее сообщалось, что ель, которая украсит Соборную площадь Московского Кремля, уже выбрали. 27-метровое дерево возрастом 95 лет нашли в городском округе Клин. Главную новогоднюю елку страны доставят в столицу вечером 9 декабря на специальном автопоезде с Дедом Морозом. Традиционно дерево провезут через Спасские ворота и установят перед праздниками.