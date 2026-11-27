Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре Москвы временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Проезд закрыт на Большом Каменном мосту, на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь и на съездах с ТТК на Ленинский проспект. Позднее ограничения распростаннились на:



внутреннюю сторону Садового кольца в районе улицы Крымский Вал;

внутреннюю сторону МКАД в районе 44 километра;

съезд с внешней стороны МКАД на Киевское шоссе в районе 45 километра;

съезд с проспекта Вернадского на Ленинский проспект;

внутреннюю сторону МКАД в районе Ленинского проспекта.

Ранее сообщалось, что вечерний разъезд 27 ноября начнется раньше из-за короткого рабочего дня. С 16:00 загруженность дорог вырастет в центре города, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

Кроме того, автомобилистам посоветовали выезжать после 20:00 или пересесть на городской транспорт. Из-за снегопада, который продлится до конца недели, горожанам рекомендуют пользоваться метро, влияние снежного циклона будет ощущаться 27 и 28 ноября.