27 ноября, 13:16 (обновлено 27.11.2026 14:27)Транспорт
Движение закрыли на ряде улиц в центре Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В центре Москвы временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщил столичный Дептранс.
Проезд закрыт на Большом Каменном мосту, на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь и на съездах с ТТК на Ленинский проспект. Позднее ограничения распростаннились на:
- внутреннюю сторону Садового кольца в районе улицы Крымский Вал;
- внутреннюю сторону МКАД в районе 44 километра;
- съезд с внешней стороны МКАД на Киевское шоссе в районе 45 километра;
- съезд с проспекта Вернадского на Ленинский проспект;
- внутреннюю сторону МКАД в районе Ленинского проспекта.
Ранее сообщалось, что вечерний разъезд 27 ноября начнется раньше из-за короткого рабочего дня. С 16:00 загруженность дорог вырастет в центре города, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.
Кроме того, автомобилистам посоветовали выезжать после 20:00 или пересесть на городской транспорт. Из-за снегопада, который продлится до конца недели, горожанам рекомендуют пользоваться метро, влияние снежного циклона будет ощущаться 27 и 28 ноября.