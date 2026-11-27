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В Малайзии на кассиршу магазина напали после замечания о том, что она не улыбается покупателям, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Malay Mail.

По данным полиции, инцидент произошел в районе Таман-Бертам-Пердана. Сначала женщине-покупательнице не понравилось выражение лица сотрудницы магазина: сделав замечание, она ушла.

Спустя некоторое время супруг покупательницы пришел в магазин вместе с детьми. По версии правоохранителей, он швырнул в кассиршу пачку сигарет и толкнул ее в холодильник. После этого к конфликту присоединилась девушка, которую считают дочерью покупательницы. Она кричала на сотрудницу магазина и нанесла ей несколько ударов ногой.

Конфликт остановила та же женщина, чье замечание изначально спровоцировало ссору. После этого семья покинула магазин на автомобиле.

Пострадавшая получила медицинскую помощь, а затем обратилась в полицию с заявлением – она опасалась за свою безопасность.

Ранее полицейские задержали 24-летнего жителя Адыгеи, которого подозревают в разбойном нападении на продавца мобильного телефона в Москве. По данным правоохранителей, потерпевший разместил в интернете объявление о продаже дорогостоящего устройства. На него откликнулся мужчина, который приехал к дому продавца на улице Бориса Жигуленкова.

Хозяин пригласил потенциального покупателя в квартиру для заключения сделки. Осмотрев телефон, гость предъявил чек о якобы совершенном онлайн-переводе. Продавец обнаружил, что деньги не поступили, и отказался отдавать устройство. Тогда покупатель ударил его принесенным с собой молотком.

