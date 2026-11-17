Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Приморском районе Санкт-Петербурга группа молодых людей напала на 12-летнего мальчика и его отца, сообщили в региональном управлении МВД России.

По предварительным данным полиции, нападение произошло возле дома 52 на Богатырском проспекте, в нем участвовали около восьми человек. Мужчину госпитализировали, его сыну оказали первую медицинскую помощь.

Согласно информации 78.ru, инцидент произошел во время возвращения ребенка с футбольной тренировки. Мальчик упрекнул компанию молодых людей за то, что они бросали стекло и бутылки на проезжую часть. Отец, двигавшийся навстречу сыну, также стал свидетелем этой ситуации.

В региональном управлении СК уточнили, что дело возбуждено по статье "Хулиганство". В данный момент полиция занимается поиском подозреваемых.

Ранее на станции "Электрозаводская" Московского метрополитена в ходе конфликта один из пассажиров ранил другого канцелярским ножом. Сотрудники полиции задержали нападавшего. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.