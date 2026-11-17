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На Гавайях 20-летнему Джошуа Пайве предъявили обвинение в смерти трехмесячного сына – по версии следствия, он убил его, поскольку тот мешал ему играть в видеоигры, сообщает портал Law&Crime.

Мальчика по имени Джон-Чарльз привезли в больницу Хило без признаков сознания. Врачи констатировали смерть. Вскрытие показало, что ребенок погиб от травм головы.

При этом сначала Пайва рассказал следователям, что кормил сына и тот закашлялся, подавившись молоком. Результаты экспертизы эту версию не подтвердили, после чего мужчина признался, как все произошло на самом деле.

Выяснилось, что мужчина разозлился из-за плача, который мешал ему играть в Overwatch. Чтобы заставить ребенка замолчать, он стал раскачивать шезлонг, причем движения делались все сильнее. Младенец не был пристегнут, поэтому его голова и тело ударялись о каркас. Это длилось около 15 минут.

Затем Пайва вынул сына из шезлонга, положил его на пуф и навалился сверху всем телом. Вес мужчины – около 100 килограммов.

В полиции утверждают, что он признал свою ответственность за смерть ребенка.

Ранее следователи в Орске возбудили дело об убийстве после того, как муж нанес супруге множественные ножевые ранения на улице. Предположительной причиной конфликта стала ревность. Нападение произошло между жилыми домами на Краматорской улице.

Женщина погибла от полученных травм. Мужчину задержали полицейские. В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили и изъяли нож.

