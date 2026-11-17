Фото: MAX/"Моя ветклиника"

Специалисты Красногвардейской ветеринарной клиники помогли кошке сохранить зрение после травмы правого глаза. Об этом сообщается в канале сети государственных ветклиник ГБУ "Мосветобъединение" в мессенджере MAX.

Кошке Пуше 4,5 года, ее доставили к специалистам с повреждением роговицы, предположительно полученным от когтя другого животного. У кошки нарушилась прозрачность роговицы, также наблюдался фиброз.

Врачи смогли обойтись без операции и назначили терапию с использованием специального геля и глазных капель. Владельцы тщательно соблюдали рекомендации офтальмолога Ксении Соколовой.

На контрольном осмотре специалисты отметили, что глаз Пуши выглядит здоровым, покраснение прошло, а зрение удалось сохранить.

Ранее в Бутовскую ветеринарную клинику доставили двух собак по кличке Рони с новообразованиями молочных желез. Хирург Дарья Матвеева провела им мастэктомию – операцию по удалению молочных желез. Вмешательства прошли успешно, сейчас животные восстанавливаются, а удаленные ткани направили на гистологическое исследование.