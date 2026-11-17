Фото: театр "Школа драматического искусства"

Театр "Школа драматического искусства", подведомственный департаменту культуры Москвы, с 22 по 25 декабря проведет семейную новогоднюю программу с музыкальными спектаклями, творческими мастер-классами и выставкой. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Программу подготовили совместно с Московским государственным академическим детским музыкальным театром имени Н. И. Сац. Билеты без наценок продаются в сервисе "Мосбилет".

22 и 23 декабря зрители увидят оперу "Морозко". Показы начнутся в 12:00 и 15:00. Режиссер-постановщик – Владимир Акулов, дирижеры – Сергей Михеев и Ярослав Ткаленко. Спектакль длится 1 час 50 минут.

Опера открыла Детский музыкальный театр 21 ноября 1965 года, основанный Наталией Сац. Спустя десятилетия труппа снова показывает эту оперу, но в другой постановке – для нового поколения зрителей.

"Снежную королеву" по пьесе Евгения Шварца покажут 24 декабря в 15:00 и 18:00 и 25 декабря в 12:00. Шварц предложил новую трактовку истории Ганса Христиана Андерсена.

Здесь Снежная королева – не просто холодная волшебница: Кай ей искренне нравится, и она хочет оставить его у себя навсегда. Тролль выступает ее преданным слугой и умелым интриганом, а Маленькая разбойница сочетает своенравие и безрассудство с душевной теплотой.

Режиссер-постановщик – Виктор Рябов, дирижер – Михеев, хормейстер – Дмитрий Брашовян. Постановка длится 2 часа 20 минут и сопровождается оркестровой фонограммой.

В фойе театра установят новогоднюю елку и откроют выставку. Перед спектаклями гости смогут осмотреть экспозицию и сделать фотографии на память.

Ранее в "Мосбилете" запустили специальный раздел с программами четырех столичных усадеб Деда Мороза. В нем собрали информацию о праздничных представлениях, экскурсиях, квестах и других зимних развлечениях, которые подготовили для посетителей парков.

В частности, новогодние программы подготовили в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", а также в парках Олимпийской Деревни, "Митино" и Измайловском. Там обновили интерьеры и декорации, оборудовали интерактивные пространства и подготовили встречи со сказочными персонажами.