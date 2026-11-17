Фото: портал мэра и правительства Москвы

Арендовать помещение под новогодний концерт, детский утренник, мастер-класс или фотосессию позволяет сервис городских пространств "Вместе с культурой" на mos.ru. В каталоге доступно свыше 1,8 тысячи пространств, передает портал мэра и правительства Москвы.

Выбор охватывает залы разного масштаба – от компактных комнат, рассчитанных на 10–12 человек, до просторных концертных площадок с профессиональным оборудованием. Как отметили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, подобрать помещение помогает система фильтров. Для недорогой аренды сервис показывает варианты со скидками и стоимостью до 1 тысячи рублей за час.

Для мастер-класса, тренинга или лекции небольшой компанией до 10 участников можно арендовать часть фольклорного зала в Объединении культурных и досуговых центров Северо-Восточного административного округа. Большие окна обеспечивают помещению хорошее естественное освещение, дополнительно к брони доступны проектор и интерактивная доска, бесплатные кулер и чайник.

Утренники и театральные постановки удобно проводить в концертном зале на Фрунзенской набережной: там есть подиум-сцена и направленная подсветка с помощью потолочных трекеров, а к сцене ведет отдельный проход из коридора.

Для концерта, поэтического вечера или мини-спектакля подойдет музыкальная гостиная "Бунинский зал" вместимостью до 50 посетителей. В зале есть необходимая аппаратура – колонки, микшерный пульт, беспроводные микрофоны и телевизор.

Киноконцертный зал с классическим интерьером рассчитан на 150 человек, в нем проводят балы, театральные постановки и концерты. С помощью проектора и экрана там можно показывать фильмы. Качество картинки и звука обеспечивает новейшее оборудование.

Аренда помещений в столичных учреждениях культуры доступна всем горожанам старше 18 лет, у которых есть полная учетная запись на mos.ru, а также юридическим лицам. Площадки можно найти в 127 районах.

На главной странице в окне поиска помещения фильтруют по типам мероприятий, станциям метро и цене за час, а сориентироваться в выборе зала под конкретный формат помогают "Популярные подборки". Расширенные параметры открываются через опцию "Найти помещение": там задают размер, вместимость, удобства и необходимое оборудование. Сортировка возможна и по услугам на площадке – клинингу, кейтерингу, проведению мероприятия под ключ и другим. Кнопка "На карте" показывает расположение объектов в городе.

После выбора зала заполняется электронная заявка. Физическим лицам достаточно указать тип мероприятия и адрес регистрации, остальные сведения подтягиваются из личного кабинета на mos.ru. Организациям нужно внести название, ИНН и контакты, индивидуальным предпринимателям – Ф. И. О., паспортные данные, ИНН и иную информацию.

Отправленная заявка запускает формирование договора краткосрочной аренды: необходимо только проверить условия и оплатить бронь кнопкой "Оплатить" на mos.ru. Документ уходит в учреждение, которое владеет помещением, а решение приходит в течение четырех дней на электронную почту и в личный кабинет. При отказе деньги возвращают, в день события с собой нужен только паспорт.

Ранее сообщалось, что сервис "Наша свадьба" на портале mos.ru, благодаря которому можно подобрать площадку для проведения торжественной церемонии, за лето 2026 года использовали 255 тысяч раз. Всего там доступно для брони более 60 мест. Это не только дворцы бракосочетания, но и смотровые площадки, библиотеки, станции метро, музеи, парки и стадионы.

