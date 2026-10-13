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13 октября, 11:32

Город

Предприниматель выкупил у Москвы помещение в усадьбе Вельяминовых – М. М. Тургенева

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бизнесмен выкупил у города помещение в исторической усадьбе Вельяминовых – М. М. Тургенева в центре Москвы. Ранее объект находился в аренде у предпринимателя, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента городского имущества Екатерину Соловьеву.

Помещение площадью почти 75 квадратных метров расположено в Басманном районе по адресу Лубянский проезд, дом 21, строение 5. Близость к Кремлю и станции метро "Китай-город" делает это место привлекательным для ведения бизнеса.

По словам Соловьевой, наличие собственной коммерческой недвижимости дает большую свободу при долгосрочном планировании и развитии бизнеса. Она напомнила, что для арендаторов городских помещений действует преимущественное право выкупа, которое позволяет приобрести объект без участия в торгах по рыночной цене. Причем платежи можно вносить частями в течение семи лет.

Усадьба Вельяминовых – М. М. Тургенева, построенная в XVIII–XIX веках, признана объектом культурного наследия регионального значения. Новый собственник, а также другие владельцы и пользователи здания должны заботиться о сохранении его исторического облика.

Преимущественным правом выкупа могут воспользоваться представители малого и среднего предпринимательства (МСП), включенные в соответствующий реестр. Для этого нужно арендовать городскую недвижимость на общих основаниях не менее года.

Если помещение получено по итогам специализированных торгов, выкупить его можно после двух лет аренды. При этом недвижимость должна находиться в перечне государственного имущества, предназначенного для использования субъектами МСП, не менее пяти лет.

За девять месяцев этого года на торгах Москвы реализовали более 800 помещений для бизнеса. Их общая площадь превысила 100 тысяч квадратных метров. В среднем на один лот претендовали около пяти участников. Популярностью пользовались компактные помещения на первых этажах и в подвалах.

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