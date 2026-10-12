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12 октября, 10:21

Город

Здание радиотехнического института РАН на юге Москвы выставили на торги

Фото: mrtiran.ru

Здание Московского радиотехнического института Российской академии наук рядом со станцией метро "Южная" выставили на торги с начальной стоимостью 10,243 миллиарда рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "РТ-Капитал", центра по работе с проблемными и непрофильными активами госкорпорации "Ростех".

На аукцион выставили 2,283 миллиона обыкновенных акций акционерного общества "Московский радиотехнический институт Российской академии наук". Они принадлежат ООО "РТ-Капитал" и составляют 100% уставного капитала компании.

В состав имущественного комплекса входят 11 зданий и 2 помещения общей площадью 93,567 тысячи квадратных метров. Объекты расположены на 12 земельных участках, суммарная площадь которых составляет 105,243 тысячи квадратных метров.

Комплекс находится в Южном административном округе Москвы, в районе Чертаново Северное. Его территория ограничена Днепропетровской и Кировоградской улицами, Варшавским шоссе и улицей Красного Маяка.

Ранее стало известно, что участок площадью 3,21 гектара у станции метро "Рижская", где находятся Рижский цветочный рынок и универмаг "Крестовский", планируют выставить на электронный аукцион для реализации проекта комплексного развития территории. Начальная стоимость лота составит более 155,4 миллиона рублей, а участникам потребуется внести задаток в размере 20% от этой суммы.

К торгам допустят компании с опытом строительства объектов капитального строительства общей площадью не менее 17 тысяч квадратных метров за последние пять лет. Организовать аукцион необходимо не позднее 90 дней после получения документов от Управления комплексного развития территорий, которое должно передать их в департамент Москвы по конкурентной политике в течение пяти рабочих дней с 7 октября.

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