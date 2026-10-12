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12 октября, 08:29

Город

Помещение свободного назначения выставили на торги в Выхино-Жулебине

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Нежилое помещение свободного назначения площадью 274,3 квадратного метра выставили на торги в районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства Москвы.

Объект находится на первом этаже 22-этажного жилого дома по адресу Пронская улица, дом 6, корпус 2. Благодаря свободному назначению покупатель сможет выбрать вариант использования помещения с учетом его планировки и технических характеристик.

Помещение расположено недалеко от станции метро "Лермонтовский проспект". По словам Пуртова, это может быть удобно для бизнеса, ориентированного на посетителей не только из соседних кварталов, но и из других районов Москвы.

Заявки на участие в аукционе принимают до 22 октября. Торги состоятся 3 ноября на электронной площадке "Росэлторг". Продавцом выступает департамент городского имущества. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее город выставил на торги три коммерческих помещения в районе Восточное Измайлово. Заявки на участие в аукционе принимают до 13 октября, а сами торги запланированы на 22 октября. Объекты предлагались для развития бизнеса.

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