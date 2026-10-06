Помещение для бизнеса выставили на торги на Рязанском проспекте

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

На городские торги выставлено коммерческое помещение площадью 284,8 квадратного метра на Рязанском проспекте. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Помещение расположено по адресу Рязанский проспект, дом 5. Оно находится на первом этаже многоквартирного дома и имеет отдельный вход. Объект имеет свободное назначение, что позволяет использовать его под различные бизнес-проекты, например, детскую школу искусств, офис с зонами отдыха или фитнес-центр.

"Приобретение коммерческой недвижимости – ключевой этап в запуске большинства бизнес-проектов. На открытые торги регулярно выставляются нежилые помещения, которые предприниматели могут приобрести напрямую у города", – отметил Пуртов.

Заявки на участие в торгах принимаются до 22 октября. Аукцион состоится 3 ноября на электронной площадке "Росэлторг". Для участия необходима регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись. Продавцом недвижимости выступает столичный департамент городского имущества.

Ранее город выставил на торги три коммерческих помещения в районе Восточное Измайлово. Объекты находятся в подвале жилого здания по адресу Первомайская улица, дом 76. Площадь помещений варьируется от 48,7 до 53,6 квадратного метра.

Кроме того, на торги выставлены два нежилых помещения на Арбате. Первый объект площадью 60,7 квадратного метра расположен в подвале здания на улице Арбат, доме 9, строении 2, недалеко от метро "Арбатская". Второй имеет площадь 131,8 "квадратов", находится на цокольном и первом этажах здания в Шубинском переулке, доме 2/3, рядом со станцией "Смоленская".