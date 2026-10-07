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Новости

07 октября, 09:20

Город

Коммерческое помещение в Хамовниках выставлено на торги

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Город выставил на торги нежилое помещение свободного назначения в Хамовниках. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передал сайт мэра и правительства Москвы.

Пуртов отметил, что данное помещение могут приобрести бизнесмены для развития своего дела. Он обратил внимание, что здание находится в районе со сложившейся застройкой и удобным доступом к метро, что может заинтересовать предпринимателей, которые взаимодействуют с местными жителями и клиентами из других частей города.

"Площадь 365 квадратных метров позволяет заниматься несколькими направлениями работы в одном месте, например, открыть образовательный центр для групповых и индивидуальных занятий", – отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике.

Помещение расположено в подвале жилого дома, который находится по адресу улица Усачева, дом 29, корпус 2, недалеко от станции метро "Спортивная". Здание относится к объектам историко-градостроительной среды и носит наименование "Жилой дом, 1928 год, архитектор В. И. Бибиков".

Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 октября. Торги состоятся 30 октября на площадке "Росэлторг". Продавцом недвижимости выступает столичный департамент городского имущества. Чтобы присоединиться к данному мероприятию, нужно зарегистрироваться и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее город выставил на торги три коммерческих помещения в районе Восточное Измайлово. Объекты находятся в подвале жилого здания по адресу Первомайская улица, дом 76. Площадь помещений варьируется от 48,7 до 53,6 квадратного метра.

"Торги Москвы": объекты в ВАО

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