Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 09:18

Экономика

Более 800 помещений реализовано на городских торгах в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На столичных торгах за девять месяцев 2026 года реализовали свыше 800 помещений для бизнеса. Их общая площадь превысила 100 тысяч квадратных метров, рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"Нежилые помещения остаются одним из самых востребованных бизнесом и гражданами видов имущества, которое город выставляет на торги", – подчеркнула она.

В рамках аукционов на один лот претендовали около пяти участников. Популярностью пользуются компактные объекты на первых этажах и в подвалах. Большинство из них имеет свободное назначение и может использоваться для размещения магазинов, предприятий сферы услуг, офисов, медицинских, образовательных и других организаций.

Более 60% реализованных лотов заняли помещения площадью до 100 квадратных метров. Около 30% объектов располагаются в Северном административном округе, по 11% – на западе и востоке Москвы.

"Статистика торгов за три квартала этого года подтверждает уже сложившуюся тенденцию. Предприниматели выбирают помещения, расположенные в местах с интенсивным пешеходным трафиком, который способствует притоку посетителей", – отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Принять участие в торгах могут юридические и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей. Процедура проводится онлайн. Полный перечень актуальных лотов доступен на сайте torgi.mos.ru.

Ранее на торги с начальной стоимостью 10,243 миллиарда рублей выставили здание Московского радиотехнического института Российской академии наук рядом со станцией метро "Южная". В состав имущественного комплекса входят 11 зданий и 2 помещения общей площадью 93,567 тысячи квадратных метров. Объекты расположены на 12 земельных участках.

Участок у Рижского рынка выставят на торги за 155 млн рублей

Читайте также


экономикагород

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика