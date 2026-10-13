Более 800 помещений реализовано на городских торгах в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На столичных торгах за девять месяцев 2026 года реализовали свыше 800 помещений для бизнеса. Их общая площадь превысила 100 тысяч квадратных метров, рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"Нежилые помещения остаются одним из самых востребованных бизнесом и гражданами видов имущества, которое город выставляет на торги", – подчеркнула она.

В рамках аукционов на один лот претендовали около пяти участников. Популярностью пользуются компактные объекты на первых этажах и в подвалах. Большинство из них имеет свободное назначение и может использоваться для размещения магазинов, предприятий сферы услуг, офисов, медицинских, образовательных и других организаций.

Более 60% реализованных лотов заняли помещения площадью до 100 квадратных метров. Около 30% объектов располагаются в Северном административном округе, по 11% – на западе и востоке Москвы.

"Статистика торгов за три квартала этого года подтверждает уже сложившуюся тенденцию. Предприниматели выбирают помещения, расположенные в местах с интенсивным пешеходным трафиком, который способствует притоку посетителей", – отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Принять участие в торгах могут юридические и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей. Процедура проводится онлайн. Полный перечень актуальных лотов доступен на сайте torgi.mos.ru.

Ранее на торги с начальной стоимостью 10,243 миллиарда рублей выставили здание Московского радиотехнического института Российской академии наук рядом со станцией метро "Южная". В состав имущественного комплекса входят 11 зданий и 2 помещения общей площадью 93,567 тысячи квадратных метров. Объекты расположены на 12 земельных участках.