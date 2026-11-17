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Вице-премьер России Александр Новак назвал приоритетами быстрое восстановление нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и насыщение рынка дополнительными объемами топлива. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам совещания, посвященного внутреннему топливному рынку.

Производственные мощности НПЗ, по словам вице-премьера, нужно восстановить как можно быстрее. Рынку также требуются дополнительные объемы внеклассового топлива, не входящего в экологический класс "Евро-5". Вице-премьер также призвал продолжить работу по импорту нефтепродуктов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила 76 дел на рынке нефтепродуктов и выдала 109 предупреждений. Из них 75 уже исполнены.

Принятые меры позволяют поддерживать стабильность на региональных рынках топлива и бороться с локальными дефицитами.

