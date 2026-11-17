Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

На платформе "Город идей" появилась новая, 18-я по счету сфера сбора предложений – "Трамваи". Оставлять инициативы по развитию трамвайной инфраструктуры жители города могут в любое удобное время и с любого устройства, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Прием идет по двум темам. Первая – "Трамвайные остановки": здесь ждут предложений по обустройству и обновлению павильонов, чтобы ожидание, посадка и высадка стали удобнее. Вторая – "Трамвайные маршруты": она посвящена тому, где проложить новые линии и как расширить сеть магистралей на карте города.

Сферу открыли в связи с интересом горожан к дорожной теме и востребованностью рельсового транспорта. В 2026 году в рабочие дни пиковая нагрузка на трамвайных маршрутах достигает 900 тысяч поездок в сутки.

За время работы раздела "Предложить идею" москвичи направили в сферу "Транспорт" более одной тысячи инициатив о трамваях. Часть из них Дептранс Москвы уже реализовал. Например, на Красноказарменной улице объединили остановки трамваев и автобусов у МЭИ. Обновили и павильон на остановке "Печорская улица", через которую проходит один из самых популярных в городе маршрутов № 17.

Другое предложение позволило благоустроить остановки на Нагатинской улице и сделать платформы для посадки. Остановку "Институт антибиотиков" перенесли к перекрестку с 1-м Нагатинским проездом, и теперь она называется "МФЦ "Нагатино-Садовники". Также добавили новую остановку "Метро "Коломенская".

Чтобы предложить свою идею, понадобится учетная запись на mos.ru. Затем нужно открыть раздел "Предложить идею", выбрать сферу "Трамваи" и заполнить форму: указать тему, название и описание инициативы, а также адрес реализации. При необходимости можно приложить фотографию.

После успешной модерации предложение направят в орган исполнительной власти, где изучат возможность реализации идеи. Если решение будет положительным, инициативу опубликуют в разделе "Оценить идею" – там ее смогут поддержать другие пользователи платформы. Идею, набравшую более 50% положительных откликов, осуществят.

Ранее сообщалось, что благодаря платформе "Город идей" в столице воплотили в жизнь уже 10 тысяч инициатив москвичей. Сейчас платформа объединяет почти 680 тысяч горожан. Жители делятся идеями по наполнению сезонных событийных программ, благоустройству парков и дворов, развитию столичных библиотек и цифровых сервисов. Например, по направлению "Электронные проекты" реализовано более 230 инициатив.

