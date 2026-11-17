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Образовательная платформа "Сферум" и Российский футбольный союз (РФС) запускают Всероссийскую викторину для школьников. Об этом сообщила пресс-служба VK.

В ноябре этого года поклонники отечественного футбола празднуют сразу несколько круглых дат: 100 лет со дня рождения легендарного нападающего сборной СССР Никиты Симоняна, 70 лет победы сборной СССР в футбольном турнире Олимпиады в Мельбурне, а также 60 лет с выхода в полуфинал чемпионата мира в Англии.

В связи с этим для учащихся запустили викторину. Она будет разделена на два блока: "Легендарные матчи" и "Легендарные футболисты".

Принять участие в опросах смогут все пользователи младше 17 лет. Блоки с вопросами будут представлены в новом сервисе "Викторине и тесты", найти их можно через поиск или в разделе сервисы в пространстве "Сферума" в MAX.

Викторина продлится до 30 ноября. Все учащиеся, которые успешно выполнили задания, смогут поучаствовать в розыгрыше призов от РФС. По итогам просветительского проекта определят 10 победителей – они получат фирменные футбольные мячи, футболки, худи и шарфы.

Кроме того, всем участникам футбольных викторин подарят уникальные стикеры с легендами футбола. Запуск игры и розыгрыш также приурочен к матчу сборной России с командой Венесуэлы, который состоится 17 ноября в Краснодаре. Российские футболисты выйдут на поле в ретроформе советской сборной.

Ранее Российский футбольный союз на своем сайте представил комплект ретроэкипировки национальной команды, приуроченный к 100-летию со дня рождения лучшего бомбардира в истории "Спартака" Никиты Симоняна и 70-летию олимпийского золота Мельбурна. Игровая форма создана в цветах советской сборной, а ее дизайн отсылает к экипировке футболистов 1950–1960-х годов.

Основу комплекта составляют красная футболка с длинными рукавами и воротником-поло, белые шорты и красные гетры с белой полосой. Вратари, памятуя о голкипере Льве Яшине, выступят в полностью черной экипировке, также с воротником-поло.