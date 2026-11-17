Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве перед зимой промыли 730 подземных и остекленных надземных пешеходных переходов, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Каждое сооружение тщательно очистили по определенной технологии, при необходимости привлекали спецтехнику", – уточнил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Подземные переходы сначала очистили вручную. Затем стены, гранитные парапеты и лестничные сходы промыли аппаратами высокого давления и щетками. Там, где требовалось, отдельные элементы покрасили и отремонтировали.

Надземные переходы промывали с применением автовышек. Снаружи на остекленные конструкции наносили моющее средство, после чего смывали его водой при помощи аппаратов высокого давления.

Переходы на время работ не закрывали. У мест промывки выставляли ограждения, но проход для пешеходов сохраняли.

Ранее в городе промыли свыше 100 транспортных тоннелей. Для очистки стен и парапетов использовали аппараты высокого давления и специальные растворы. В рамках работ специалисты прочистили дренажные системы, привели в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети.