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Аномально теплая осень в столице в 2026 году не связана с усилением Эль-Ниньо, так как данное экваториальное течение влияет в основном на тропические широты, а его воздействие на климат в умеренных широтах невелико. Об этом в беседе с Агентством "Москва" сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Ранее в Сети обсуждалось, что аномально теплая осень в Москве стала следствием Эль-Ниньо. Явление назвали одним из факторов, повлиявших на погоду.

Эксперт подчеркнул, что его взаимосвязь с теплой погодой в столичном регионе не сильнее, чем с крайне жарким летом в Западной Европе. По его мнению, связывать Эль-Ниньо, не достигшее пока своего пика, с повышенной температурой в столице не стоит.

Синоптик связал теплую осень с трендом климатических изменений, которые в наибольшей степени захватывают умеренные и полярные широты планеты.

"Среднегодовые температуры за последние 50 лет в центре европейской части России выросли на 2,5–3 градуса, так что эта тенденция просто подтверждается в нынешнем мире", – объяснил Шувалов.

Специалист добавил, что в умеренных широтах более активная циклоническая деятельность Атлантики и более редкие вторжения арктических холодов. Он обратил внимание, что теплая осень сейчас наблюдается не только на европейской территории России, но и на Урале, в Западной и Восточной Сибири.

"В Восточной Сибири на ближайшие дни, особенно на севере, средняя температура превышает норму на 16–20 градусов. Это колоссальные величины", – уточнил синоптик.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок рассказал, что средняя температура воздуха в Москве за декабрь поднялась почти на 5 градусов за период метеонаблюдений с 1879 года. При этом с 1991 года рост средней температуры воздуха за декабрь составил 3 градуса.