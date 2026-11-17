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Полиция грузинского Батуми разыскивает 34-летнего гражданина России Сергея Копылова, который не вернулся с прогулки по набережной. Об этом сообщила РИА Новости его супруга Татьяна Копылова.

Мужчина родился в Красноярске, но живет в Батуми с 2022 года. 13 ноября он вышел погулять по набережной и пропал. Копылова обратилась в полицию. Там ей официально подтвердили, что поиски начались.

Родственники выяснили, что камеры видеонаблюдения зафиксировали его, когда он направлялся в сторону аэропорта. После этого мужчина сел в автобус – где он находится сейчас, семье неизвестно.

"Сотрудники правоохранительных органов пока осматривают камеры, но работают медленно. Мы привлекли адвоката для помощи", – сказала Копылова.

По ее словам, юрист нужен семье, чтобы представлять ее интересы и помогать во взаимодействии с полицией. Копылова не исключает, что ее супруга могли задержать, а родным о его местонахождении не сообщают.

Сама женщина находится в России. Мать пропавшего собирается прилететь в Грузию, чтобы присоединиться к поискам.

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