17 ноября, 12:43Происшествия
Фото: policie.gov.cz
После столкновения двух пассажирских поездов в Праге число пострадавших достигло 46, передает Česká televize.
По данным СМИ, четыре человека получили серьезные травмы.
Информация о столкновении поездов в центре чешской столицы появилась 17 ноября. Инцидент случился на перегоне возле Главного вокзала, когда оба поезда одновременно выехали на одну колею и направились друг на друга.
К месту происшествия прибыли спасатели и четыре бригады скорой помощи. Пресс-секретарь посольства России в Чехии Богдан Василивицкий сообщил, что в результате инцидента пострадал россиянин, получивший легкие травмы головы и руки.