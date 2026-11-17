Фото: policie.gov.cz

После столкновения двух пассажирских поездов в Праге число пострадавших достигло 46, передает Česká televize.

По данным СМИ, четыре человека получили серьезные травмы.

Информация о столкновении поездов в центре чешской столицы появилась 17 ноября. Инцидент случился на перегоне возле Главного вокзала, когда оба поезда одновременно выехали на одну колею и направились друг на друга.

К месту происшествия прибыли спасатели и четыре бригады скорой помощи. Пресс-секретарь посольства России в Чехии Богдан Василивицкий сообщил, что в результате инцидента пострадал россиянин, получивший легкие травмы головы и руки.

