Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россияне пожаловались на сбой в работе Google, сообщает SHOT в мессенджере MAX.

По информации журналистов, активнее всего о неполадках с поисковиком сообщают жители Санкт-Петербурга, Калининградской, Самарской и Ленинградской областей, а также Красноярского края.

Пользователи уточнили, что у них долго загружается поиск, некоторые отмечают проблемы в работе браузера Google Chrome.

Кроме того, граждане указали на проблемы с сервисом Twitch. Жалобы поступили из Иркутской области, Красноярского, Краснодарского и Забайкальского края, а также Бурятии.

Ранее сбои зафиксировали в работе сервисов Сбербанка. Сообщения пользователей приходили из Санкт-Петербурга, Москвы, Подмосковья, Ярославской и Нижегородской областей. Россияне жаловались на проблему с оплатой, плохую работу сайта и мобильного приложения.