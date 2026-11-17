Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/polinadibrova

Блогер и бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина поужинала в ресторане с 16-летним сыном Александром и его девушкой. Об этом она рассказала в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), опубликовав кадры с семейного вечера.

"Как быстро Саша стал взрослым", – написала она.

Встречу посвятили предстоящему поступлению подростка. По словам Дибровой, с девушкой сына удалось "по-женски действовать сообща". Сейчас, как считает Диброва, все силы важно направить на подготовку к экзаменам.

Саму встречу блогер назвала милой и душевной. В ресторан Диброва пришла вместе с возлюбленным Романом Товстиком.

Дибровы развелись в сентябре 2025 года без имущественных разногласий. Трое общих сыновей – 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья – остались жить с матерью.

Причиной разрыва стал уход блогера к Товстику. Как рассказала Диброва, она поняла, что стоит разойтись, когда обратила внимание на другого мужчину. Несмотря на это, телеведущий поблагодарил экс-супругу за все годы, прожитые вместе.

