Телеведущий Дибров поблагодарил экс-супругу за 17 лет брака

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Телеведущий Дмитрий Дибров выступил с первым официальным заявлением после развода, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на адвоката Александра Добровинского.

В обращении к своей бывшей жене Дибров подчеркнул, что юридические формальности расторжения брака завершаются штампом в паспорте, однако его истинные чувства к женщине остаются неизменными.

"Печать о вступлении людей в брак и печать о разводе ставятся в паспорт. Этой печати не существует ни в сердце, ни в душе", – передал слова Диброва Добровинский.

Телеведущий поблагодарил экс-супругу за 17 лет счастливого брака, воспитание 3 сыновей и "все хорошее", что было между ними. Юрист подчеркнул, что его подзащитный сохранит теплые чувства к Полине и детям, а также останется открытым для общения с ними.

О разладе в семье стало известно в конце июля. Выяснилось, что Диброва ушла от телеведущего к женатому бизнесмену Роману Товстику.

В начале августа Дибров подтвердил развод, а 25 сентября суд официально расторг их брак. По словам адвокатов, имущественных разногласий у пары не возникло. Условия соглашения предполагают, что дети останутся жить с матерью.