25 сентября, 11:33

Шоу-бизнес

Суд официально расторг брак Дмитрия и Полины Дибровых

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK

Мировой суд Подмосковья официально расторг брак телеведущего Дмитрия Диброва и его супруги Полины. Процедура прошла в мировом суде, что указывает на отсутствие споров между супругами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как сообщают адвокаты, имущественных разногласий у пары не возникло. Вилла, где проживала семья, была приобретена Дмитрием Дибровым до брака и осталась в его собственности. Все вопросы по разделу имущества были урегулированы по взаимному согласию.

По условиям соглашения, трое общих сыновей Дибровых – 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья – будут проживать с матерью. Для того чтобы дети могли часто видеться с отцом, Полина Диброва арендовала дом на той же улице, где живет Дмитрий.

О разладе в паре стало известно в конце июля. Сообщалось, что Диброва ушла от телеведущего к другу семьи, женатому бизнесмену Роману Товстику. Родственники и друзья телеведущего отмечали, что тот "разбит" и тяжело переживает разрыв.

В начале августа Дибров подтвердил развод с Полиной. Пара рассталась после 16 лет брака.

Полина Диброва заявила, что не разрушала семью Товстиков

