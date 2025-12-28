В Токио пойман сбежавший из вольера в зоопарке волк

Фото: kyodonews.net

Евразийский волк, который сбежал из вольера в зоопарке Тама на западе Токио, пойман. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Один из двух евразийских волков сбежал из вольера 28 декабря. Сотрудники зоопарка заметили животного на дорожке, где обычно ходят посетители. Позднее хищника обнаружили в кустах на территории учреждения.

Из-за произошедшего зоопарк временно закрылся до конца дня, а посетители, которые уже находились на территории учреждения, были эвакуированы в здания.

На данный момент информации о пострадавших пока не поступало. С учетом праздников, посетить зоопарк теперь можно будет лишь 2 января.

Ранее в Москве поймали одного из двух сбежавших от хозяина попугаев. Александрийский и индийский попугаи улетели из дома два месяца назад. Экзотических птиц заметили в Бабушкинском районе.

Днем попугаи сидели на ветках деревьев, а ночью улетали в частные и дворовые голубятни. Они также не подпускали к себе людей, которые пытались их спасти. Для поимки одной из птиц сотрудники местного хосписа поставили клетку с другими попугаями в качестве приманки.

