Улетевшего индийского калао вернули в Ленинградский зоопарк

Улетевшего из Ленинградского зоопарка несколько дней назад индийского калао Шанти поймали. Об этом сообщается в телеграм-канале зоосада.

"Процесс поимки казался всем затянутым и чересчур долгим, однако это не совсем так. Шанти, как выросшая в неволе птица, привыкла получать корм от сотрудников на своей безопасной территории. Поэтому в первые дни было важно приучить птицу спокойно и без страха подходить к миске на новом, совершенно неизвестном месте", – говорится в сообщении.

Затем эксперты разместили миску в будке на территории психоневрологического дома ребенка № 6, который находится в том дворе, где последний день обитала птица. Специалисты рассчитывали, что калао зайдет за кормом в помещение.

"В первый раз ее специально не перекрыли в укрытии, дав возможность вылететь. Поняв, что угрозы нет, Шанти во второй раз влетела в будку и стала есть. Тут-то ее и удалось поймать", – рассказали в зоопарке.

После этого птицу перевезли в учреждение и выпустили в вольер.

Индийский калао улетел из Ленинградского зоопарка в направлении Александровского парка 30 сентября. Это произошло при его переводе в зимний вольер. В тот момент зоопарк предупреждал, что здоровью калао могут навредить похолодание, отсутствие привычного рациона питания и стресс. Горожан также призывали не трогать птицу.

