Кенгуру сбежал из зоопарка в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "112"

Кенгуру сбежал из зоопарка "Малинки", расположенного неподалеку от города Шахты в Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя парка, директора по развитию Элеонору Моргунову.

Она рассказала, что серый кенгуру по кличке Сидней перепрыгнул через забор. На протяжении ночи его искали 90 человек, однако пока поиски ни к чему не привели.

В связи с этим Моргунова призвала всех неравнодушных принять участие в поисково-спасательной операции, в которой также задействованы ветеринары и зоологи. Последние готовы помочь в иммобилизации животного. Кроме того, зоосад формирует группу добровольцев для безопасного возвращения кенгуру в парк.

Главный ветеринарный врач парка Александра Лашко посоветовала не приближаться к животному в случае его обнаружения и не пытаться поймать его самостоятельно, поскольку реакция кенгуру в такой ситуации непредсказуема.

"Характер наших животных покладистый, они знают людей. Но важно помнить, что это дикое животное, поэтому не нужно пытаться вступить с ним в контакт без специалистов парка, так как вы можете спугнуть его", – добавила она.

Ранее из зоопарка "Карлсруэ" в Германии сбежала летучая мышь, которая спряталась в куртке одной посетительницы. Женщина обнаружила животное уже после того, как вернулась домой.

Она обратилась к специалисту и поместила мышь в коробку с медовой водой и бананом, обеспечив ей комфортные условия. На следующий день супруг женщины вернул животное в зоосад.