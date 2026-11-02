02 ноября, 23:44Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении атаки уже 28 направлявшихся к Москве БПЛА
Фото: МАХ/"Минобороны России"
Еще 10 беспилотников уничтожены системами ПВО на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
По словам градоначальника, к месту падения обломков БПЛА уже прибыли специалисты экстренных служб.
Ранее средства ПВО ликвидировали еще 10 БПЛА, которые летели в сторону Москвы. Всего вечером 2 ноября над территорией столичного региона было уничтожено уже 18 беспилотников.
Временные ограничения объявлены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Внуково и Домодедово полностью закрыты на прием самолетов, Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию с уполномоченными органами.