02 ноября, 23:31Транспорт
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в MAX.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. До этого Домодедово и Шереметьево принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Возможны корректировки в расписании рейсов. Пассажирам напомнили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что подразделения ПВО ликвидировали 18 беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. На фоне этого временные ограничения ввели и в столичном аэропорту Внуково.