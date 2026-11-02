Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в MAX.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. До этого Домодедово и Шереметьево принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Возможны корректировки в расписании рейсов. Пассажирам напомнили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что подразделения ПВО ликвидировали 18 беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. На фоне этого временные ограничения ввели и в столичном аэропорту Внуково.