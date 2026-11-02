Собянин сообщил об уничтожении уже 18 летевших на Москву беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ПВО ликвидировали еще 10 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр столицы в своем канале.

Ранее силы ПВО уничтожили еще восемь дронов, направлявшихся в сторону Москвы. Таким образом, всего на подлете к столице было сбито уже 18 беспилотников.

На фоне угрозы БПЛА временные ограничения введены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Внуково и Домодедово полностью закрыты на прием самолетов, Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию с уполномоченными органами.