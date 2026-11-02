Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в MAX.

По данным ведомства, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В Росавиации обратили внимание на возможные корректировки в расписании рейсов. Пассажирам также напомнили о возможности уточнить статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее сообщалось, что Внуково завершил подготовку к зимнему сезону. В авиагавани привели в готовность специальную технику, провели плановый ремонт искусственных покрытий и сформировали запасы противообледенительных жидкостей.