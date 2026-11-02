02 ноября, 22:07Транспорт
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в MAX.
В ведомстве обратили внимание на возможные корректировки в расписании рейсов. Там добавили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.
Пассажирам также напомнили о возможности уточнить статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее стало известно, что Внуково завершил подготовку к зимнему сезону. В авиагавани привели в готовность специальную технику, провели плановый ремонт искусственных покрытий и сформировали запасы противообледенительных жидкостей.