Аэропорты Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с органами

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорты Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в MAX.

В ведомстве предупредили, что возможны корректировки в расписании рейсов. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам рассказали, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО уничтожили восемь вражеских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Мэр добавил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

На фоне этого в аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. До этого авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами.