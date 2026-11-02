Собянин: силы ПВО сбили восемь БПЛА, направлявшихся на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили восемь вражеских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр столицы добавил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

На фоне угрозы БПЛА временные ограничения введены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Последние две авиагавани обслуживают рейсы только по согласованию с соответствующими органами, тогда как Внуково полностью закрыт на прием и выпуск самолетов.