Мурашко назвал ожирение одним из ключевых рисков для долголетия

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Ожирение оказывает наибольшее влияние на возникновение хронических неинфекционных заболеваний, способствует развитию онкологии и сокращает продолжительность жизни. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение", сообщает газета "Известия".

"Недавно опубликованные сравнительные данные говорят о том, что ожирение больше всего влияет как на развитие хронических неинфекционных заболеваний, так и крадет определенные годы жизни", – сказал он.

Министр отметил, что международное сообщество уже активно борется с проблемой лишнего веса. При этом вопрос не теряет своей значимости и для отечественной системы здравоохранения.

Ранее волгоградские исследователи создали препарат "Дипиарон" в капсулах для лечения диабета второго типа, метаболического синдрома и ожирения. Лекарство действует по новому механизму.

Популярный "Оземпик" и подобные ему средства имитируют гормон ГПП-1, а "Дипиарон" связывается с рецептором GPR119 и запускает выработку собственных гормонов в кишечнике.

В российских школах также появится серия учебников о правильном питании для учеников 5–9-х классов. Книги актуализировали и выпустили в новой редакции. Пособия рассчитаны на три группы: 5–6, 7–8 и 9-е классы.