03 ноября, 00:47Мэр Москвы
Собянин: еще 18 летевших к Москве беспилотников уничтожены силами ПВО
Фото: министерство обороны РФ
Средства ПВО уничтожили еще 18 беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Градоначальник добавил, что на месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.
Ранее силы ПВО перехватили еще 10 дронов, летевших в сторону Москвы. С вечера 2 ноября над территорией столичного региона было уничтожено уже 46 беспилотников.
В связи с угрозой БПЛА временные ограничения на полеты были введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.