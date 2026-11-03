Собянин: еще 18 летевших к Москве беспилотников уничтожены силами ПВО

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили еще 18 беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Градоначальник добавил, что на месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.

Ранее силы ПВО перехватили еще 10 дронов, летевших в сторону Москвы. С вечера 2 ноября над территорией столичного региона было уничтожено уже 46 беспилотников.

В связи с угрозой БПЛА временные ограничения на полеты были введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.