Аэропорт Жуковский вновь обслуживает рейсы по согласованию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорт Жуковский вновь принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения на полеты объявили в данном аэропорту вечером 2 ноября: авиагавань начала обслуживать рейсы по согласованию с уполномоченными службами. Спустя некоторое время аэропорт оказался полностью закрыт на прием и выпуск самолетов.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Меры безопасности вводятся в столичных авиагаванях на фоне угрозы БПЛА в Московском регионе. С вечера 2 ноября средства ПВО ликвидировали 28 дронов, летевших в сторону Москвы.