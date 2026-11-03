03 ноября, 00:26Транспорт
Аэропорт Жуковский закрыт на прием и выпуск рейсов
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов объявлены в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Ранее аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. В Росавиации подчеркнули, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Тем временем ограничения на прием и выпуск воздушных судов продолжают действовать в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.
Меры безопасности были объявлены на фоне угрозы БПЛА в столичном регионе. С вечера 2 ноября силы ПВО сбили на подлете к Москве 28 вражеских беспилотников.
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