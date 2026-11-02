Аэропорт Жуковский принимает рейсы по согласованию

Фото: Агентство "Москва"

Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в MAX.

В ведомстве обратили внимание, что в связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам напомнили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО ликвидировали 28 беспилотников, летевших на Москву. К месту падения обломков БПЛА уже прибыли специалисты экстренных служб.

На фоне этого временные ограничения ввели в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Шереметьево начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.