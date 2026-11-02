02 ноября, 23:46Транспорт
Аэропорт Жуковский принимает рейсы по согласованию
Фото: Агентство "Москва"
Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в MAX.
В ведомстве обратили внимание, что в связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов.
Пассажирам напомнили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО ликвидировали 28 беспилотников, летевших на Москву. К месту падения обломков БПЛА уже прибыли специалисты экстренных служб.
На фоне этого временные ограничения ввели в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Шереметьево начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.