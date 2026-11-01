Женщина пострадала из-за падения обломков БПЛА в Нижегородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Женщина, находившаяся в автомобиле, пострадала в результате падения обломков беспилотника в Нижегородской области. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в телеграм-канале.

"Она была доставлена в больницу, врачи оперативно оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет, женщина отпущена домой", – указал он.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подтвердил в МАХ, что жертв в результате утренней атаки беспилотников на город нет.

В Кстовском районе, где произошла массированная атака беспилотников и была нарушена работа коммунальной инфраструктуры, частично восстановили электроснабжение.

"Также силы брошены на восстановление привычных параметров горячего водоснабжения и отопления в части многоквартирных домов Кстова", – добавил глава города.

В ночь на 1 ноября Киев нанес массированные удары по региону с помощью дронов. Серьезные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе, также пострадали объекты гражданской инфраструктуры.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте.

