01 ноября, 14:17Происшествия
Женщина пострадала из-за падения обломков БПЛА в Нижегородской области
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Женщина, находившаяся в автомобиле, пострадала в результате падения обломков беспилотника в Нижегородской области. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в телеграм-канале.
"Она была доставлена в больницу, врачи оперативно оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет, женщина отпущена домой", – указал он.
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подтвердил в МАХ, что жертв в результате утренней атаки беспилотников на город нет.
В Кстовском районе, где произошла массированная атака беспилотников и была нарушена работа коммунальной инфраструктуры, частично восстановили электроснабжение.
"Также силы брошены на восстановление привычных параметров горячего водоснабжения и отопления в части многоквартирных домов Кстова", – добавил глава города.
В ночь на 1 ноября Киев нанес массированные удары по региону с помощью дронов. Серьезные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе, также пострадали объекты гражданской инфраструктуры.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте.