Джек-рассел-терьер сбежал из переноски в петербургском аэропорту Пулково

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Пулково"

Джек-рассел-терьер по кличке Малыш сбежал из переноски в петербургском аэропорту Пулково. Авиакомпания Smartavia начала поиски животного, сообщает РЕН ТВ.

Хозяйка собаки Наталья рассказала, что узнала о пропаже собаки, когда ее мать не получила питомца после посадки самолета. При этом женщина планировала лететь с двумя питомцами, однако второго не приняли в багажный отсек. По ее словам, это произошло из-за того, что переноска не подошла для перелета.

"Хорошо, что там моя подруга была. Мы нашли, куда ее деть", – отметила Наталья.

Тем временем Smartavia совместно с добровольцами проводит поиски собаки в окрестностях аэропорта. Представители перевозчика находятся на связи с владелицей питомца. Они сообщат ей об итогах поисковой операции.

Ранее в Ленинградской области потерялся щенок ивисской борзой по кличке Блюм. Хозяин пса рассказал, что животное сбежало из дома, а потом село в электропоезд.

Телеграм-каналы сообщили, что собаку якобы сперва хотел выгнать один из пассажиров, но потом это сделал охранник подвижного состава РЖД. Однако Октябрьская железная дорога рассказала, что животное само выбежало из вагона.

Через некоторое время Блюма обнаружили на территории гаражного корпоратива в Ленинградской области в 20 километрах от дома.