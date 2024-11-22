The Guardian: американка Монаррес нашла похищенного чихуахуа спустя девять лет

Фото: theguardian.com/Josh Hawkins

Американка Джудит Монаррес воссоединилась со своим похищенным чихуахуа по кличке Гизмо спустя девять лет. Об этом сообщает The Guardian.

По ее словам, собака появилась у нее в 2013 году.

"Он был без шерсти, с опухшими веками и самым маленьким в помете. В течение следующих нескольких лет он был идеальным компаньоном. Неважно, смотрел ли он со мной "Анатомию Грея" или лизал мой нос, Гизмо вносил свет в мою жизнь", – рассказала женщина.

Также у Монаррес были терьер Бенджи и чихуахуа Чапо. Как она отметила, питомцы были неразлучны.

Однако в феврале 2015 года засов на воротах ее заднего двора оторвался, все три пса выбежали. Вскоре женщина нашла двух, но Гизмо пропал. После этого сосед Монаррес рассказал, что видел, как неизвестная женщина в красной машине увезла пса.

Поиски не помогли. Монаррес призналась, что смирилась с пропажей питомца только в 2020 году. При этом в июле этого года к женщине пришло неожиданное письмо, в котором ей сообщили, что Гизмо нашелся.

"Я не могла поверить своим глазам. Я опустилась на колени и заплакала. <…> Мне сказали, что о его состоянии мы поговорим при встрече. Эти слова напугали меня. Чапо умер всего месяц назад, и я не была готова потерять еще одну собаку, тем более ту, которую уже оплакала", – указала она.

Гизмо находился в ветклинике, где женщине рассказали, что нашли его на улице. Врачи диагностировали у пса раздражение на коже, инфекцию в глазах и хромоту.

"Мне вынесли его, завернутого в одеяло. Я позвала его по имени, и он посмотрел на меня. Я увидела эти янтарные линии вокруг его радужек – не оставалось сомнений, это был мой Гизмо", – вспомнила Монаррес.

На сегодняшний день питомец уже идет на поправку.

Ранее в подмосковном Одинцове ветеринары спасли домашнего ежа, который находился, со слов хозяина, в "угнетенном состоянии". Животному сделали рентген, чтобы исключить случай распространения воспаления, вкололи антибиотик, а также дали рекомендации по дальнейшей терапии. После этого пациента и хозяина отпустили домой.

