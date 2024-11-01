Похудевший на 50 килограммов пес Кругетс продолжает сидеть на диете

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Похудевший на 50 килограммов пес Кругетс из Нижнего Новгорода продолжает соблюдать диету, рассказали представители ветеринарного госпиталя "Зоозащита НН".

В настоящее время собака весит 50 килограммов.

"На данный момент Кругетс <...> еще сильнее не похудел. В целом чувствует себя нормально. Никаких сопутствующих проблем со здоровьем у него нет. Он прихрамывает немного, но у него все же есть небольшой избыток веса. Никаких еще заболеваний у него нет", – передает РИА Новости сообщение госпиталя.

Волонтеры, в свою очередь, продолжают искать питомцу хозяев, а пока Кругетс остается в госпитале. Некоторые приходят навестить его, однако дома у него пока нет. При этом видно, что пес раньше жил в домашних условиях, он контактный, отмечают ветеринары.

Пса, который ранее весил около 100 килограммов, нашли на улице в Нижнем Новгороде. Крайняя степень ожирения причиняла ему боль, поэтому он все время лежал. В итоге ветеринары подобрали диету и помогли ему с похудением. Уже к концу 2023 года он стал весить 64 килограмма.

Специалисты считают, что в будущем идеальным для него будет проживание в частном доме с огороженной территорией, так как в квартире ему будет тяжело и жарко жить.

