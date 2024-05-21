Похудевшему на 50 килограммов псу Кругетсу ищут новый дом

Фото: vk.com/Сострадание НН

Волонтеры ищут новых хозяев для пса Кругетса из Нижнего Новгорода, который за 7 месяцев похудел более чем на 50 килограммов. Об этом сообщается на странице приюта "Сострадание" в соцсети "ВКонтакте".

"Спустя несколько месяцев лечения, диеты и реабилитации Круги начал подниматься и ходить. На сегодняшний день вес – 55,9 килограмма", – рассказали там.

В приюте добавили, что идеальным для него будет проживание в частном доме с огороженной территорией, так как в квартире ему будет тяжело и жарко жить. Волонтеры напомнили, что алабаю, которому уже около пяти лет, сделали все нужные прививки и обработали от паразитов. Помимо этого, у пса наблюдаются изменения в суставах, а также иногда появляется хромота.

Пса, который ранее весил около 100 килограммов, нашли на улице в Нижнем Новгороде. Крайняя степень ожирения причиняла ему боль, поэтому он все время лежал. В итоге ветеринары подобрали диету и помогли ему с похудением. Уже к концу 2023 года он стал весить 64 килограмма.

